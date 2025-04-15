Çerkezköy'de Suç ve Suçlularla Mücadelede 237 Yakalama

Çerkezköy'de 237 kişi yakalandı, 49 araç trafikten men edildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılı başından bu yana Çerkezköy ilçesinde suç ve suçlularla mücadelede önemli başarılara imza atarak, ilçede huzur ve güven ortamının güçlenmesini sağladı.

01 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürütülen yoğun denetim ve operasyonlar kapsamında, Çerkezköy genelinde toplam 365 bin 52 kişi sorgulandı. Hakkında yakalama kararı bulunan 237 şahıs adalete teslim edildi. Trafik jandarması ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 28 bin 767 araç kontrol edilirken, 3 bin 241 sürücüye işlem yapıldı. Çeşitli gerekçelerle 49 araç trafikten men edildi.

Asayiş çalışmalarının merkezine alınan Kızılpınar Mahallesi'nde ise Motosikletli Jandarma Asayiş Timleri ile Komando Timleri, gece gündüz demeden hem yaya hem araçlı devriyelerle sokak sokak güvenliği sağladı.

Bölgede konuşlandırılan Gültepe Jandarma Asayiş Noktası sayesinde olaylara daha hızlı ve etkin müdahalede bulunulurken, önleyici hizmetlerin caydırıcılığı da arttı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzuru ve güvenliği için yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdüreceğini ve suçla mücadelede güçlü bir duruş sergilemeye devam edeceğini vurguladı.