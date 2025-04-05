Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren 'ara zam' için gözler temmuz ayına çevrildi

Maaşlar eriyince milyonları ilgilendiren "zam" tartışması alevlendi
Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi
Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada

Gişelerde 4 kişinin feci şekilde can verdiği kaza anı kamerada
650 kişiyi böyle zehirlediler! Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler

650 kişiyi böyle zehirlediler! O dönerciden skandal görüntüler

Çerkezköy'de Miras Kavgasında Kanlı Bilanço: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde miras paylaşımı yüzünden çıkan tartışmada bir kişi, yengesini ve yeğenini öldürdü, bir diğer yeğenini ise ağır yaraladı. Olayda şüpheli, cinayetlerin ardından yakalandı.

Çerkezköy'de miras kavgası: Yenge ve yeğeni öldü, bir yeğeni ağır yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde miras paylaşımı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada, bir kişi yengesini ve yeğenini tabancayla vurarak öldürdü, diğer yeğenini ise ağır yaraladı.

Olay, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bulunan 5 katlı aile apartmanının son katında meydana geldi. İddiaya göre, miras paylaşımı yüzünden kardeşi Z.G. ile husumetli olduğu belirtilen M.G., Z.G.'nin yaşadığı daireye geldi. O sırada evde olmayan Z.G.'nin eşi M.G. ile karşılaşan M.G., yengesiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce M.G., yanında getirdiği tabancayla yengesi M.G. ve yeğeni F.G.'ye ateş etti. Silah seslerini duyarak yukarı çıkan diğer yeğeni E.B.T.'ye de ateş eden şüpheli, ardından binanın 1. katına inerek E.B.T.'nin yaşadığı dairede eşi B.T.'ye ateş etti. Kurşunlar B.T.'ye isabet etmezken, evde bulunan 5 yaşındaki S.T. ve büyükanne Ş.U., B.T. tarafından pencereden dışarı çıkarılarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli M.G.'yi olay yerinden kaçamadan yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yenge M.G. ve oğlu F.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan E.B.T. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çerkezköy Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor.

Çerkezköy'de Miras Kavgasında Kanlı Bilanço: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN GÖKÇELİ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.