İlaç fabrikasında kimyasal reaksiyon nedeniyle patlama meydana geldi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Koçak Farma İlaç Fabrikası'nda kimyasal reaksiyon nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Koçak Farma İlaç Fabrikası'nda yaşanan kimyasal reaksiyon sonrası meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalışma esnasında yaşanan kimyasal reaksiyon sebebiyle oluşan patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılar kimyasaldan arındırmalarının ardından acil servise sevk edildi. Yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
