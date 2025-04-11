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Çerkezköy'de Fırtına, İskeleyi Devirip 3 Araca Zarar Verdi

Çerkezköy'de Fırtına, İskeleyi Devirip 3 Araca Zarar Verdi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın tadilatı için kurulan iskele devrildi ve altında kalan 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine intikal eden ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Atatürk Caddesi üzerinde bir binanın tadilatı için kurulan iskele, şiddetli rüzgar sebebiyle devrildi, 3 araç zarar gördü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar bir anda yağan yağışla zor anlar yaşarken, çıkan şiddetli fırtına nedeniyle de olumsuz anlar meydana geldi. Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi'nde bir binanın tadilatı için kurulan iskele şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Üzerine iskele devrilen 3 aracın camları ve bagajlarında maddi hasar oluştu. İhbarla birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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