Üye Girişi
Haberler

Çerkezköy'de çukurda çalışan iş makinesi çukura düştü

Güncelleme:

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yol çökmesi sonucu çukurda çalışan bir iş makinesi çukura düştü ve çukur daha da büyüyerek yolu obruğa çevirdi. İş makinesi vinçle kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolda oluşan çukurun bulunduğu alanda çalışma yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait iş makinası da çukura düştü. İş makinesi çukuru daha da büyüterek yolu adeta obruğa çevirdi. Yaşanan olayda facianın eşiğinden dönülürken, iş makinesi vinçle yoldan kaldırıldı.

Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde Kızılpınar Işıklı kavşak mevkiinde yol çökmüş o sırada hızını alamayan bazı araçlar çöken yola girerken araçlarda maddi hasar oluşmuştu. Olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede duba ile önlem alırken, sabah saatlerinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı.

Çukuru obruğa çevirdi

Öğlen saatlerinde çalışma esnasında asfalt işlerinde kullanılan iş makinesi, yolun tamamen çökmesiyle 1 metre derinliğindeki çukura düştü. İş makinesinin kapatmaya çalıştığı çukur daha da büyüyerek adeta obruğa dönüştü. Operatör kazayı yara almadan atlatırken, iş makinası olay yerine gelen vinç vasıtasıyla düştüğü yerden çıkartıldı. Olayda facianın eşinden dönülürken, çalışmalar sırasında yolun tek şeride düşmesiyle birlikte Çorlu-Çerkezköy istikametinde yoğun trafik yaşandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ İş Kazası Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 50. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 9 Şubat Yalı Çapkını 57. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 9 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü mü? İlk Türk astronot döndü mü? GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE NE OLDU? Bileziği kim aldı, hangi gelin elendi? Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Serdar Dursun kiralandı mı, bonservisi alındı mı? ADAÇAYI FAYDALARI NELER? Adaçayı yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün (9 Şubat) altın fiyatları yükseldi mi? SURVIVOR YARIŞMACILARININ HAFTALIK KAZANÇLARI NE KADAR? | Turabi, Poyraz, Ogeday ve Nagihan ne kadar kazanıyor? DOLAR NE KADAR? 9 Şubat Dolar ne kadar oldu, kaç TL?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title