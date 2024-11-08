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Çerkeş'te Zincirleme Trafik Kazası: 14 Yaralı

Çerkeş'te Zincirleme Trafik Kazası: 14 Yaralı
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Araçların kaldırılmasının ardından D100 karayolu Samsun istikameti trafiğe açıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 14 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası sebebiyle kapanan D100 karayolunun Samsun istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde D100 karakolu Göynükçukuru köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan ve sürücüleri öğrenilemeyen 18 LE 111 plakalı Otokar marka midibüs, 34 MBP 477 plakalı, Murat Lojistik firmasına ait kamyon ve 34 HZ 2272 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan E.Ö., H.K., S.Y., F.T., İ.T., C.A., B.T., G.Y., A.Y., M.K., C.K., Z.K., F.A. ve E.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan D100 karayolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Samsun istikametindeki trafik akışı karşı istikametten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araçların kaldırılması ile Samsun istikameti yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan vatandaşların araçlardan çıkartılma anı ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların büyük panik yaşadığı görülüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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