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Çerkeş'te Eski Okul Yangını

Çerkeş'te Eski Okul Yangını
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki kullanılmayan bir okulda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak okul kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde alevlere teslim olan eski okul kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çerkeş ilçesine bağlı Kadıözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan kullanılmayan okulda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken okul kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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