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ABD ordusu İran'a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın gözlem, iletişim ve hava savunma altyapısını hedef alan son saldırıların tamamlandığını duyurdu. Saldırıların, ABD güçlerine ve uluslararası ticari gemilere yönelik tehditlere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a gerçekleştirilen ve ülkenin gözlem, iletişim ve hava savunma altyapısını hedef alan son saldırıların tamamlandığını açıkladı.

ABD ordusundan İran'a gerçekleştirilen son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM, İran'ın gözlem, iletişim ve hava savunma altyapısını hedef alan saldırıların tamamlandığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların ABD güçlerine ve bölgesel sulardan geçen uluslararası ticari gemilere tehdit oluşturan askeri altyapıları hedef aldığı vurgulanarak, "Bu saldırılar İran'ın haksız ve süregelen saldırganlığına bir yanıt niteliğindedir. ABD güçleri teyakkuzda olmaya devam etmektedir" denildi.

ABD ordusu İran'ı vurduğunu duyurmuştu

CENTCOM'dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada İran'daki farklı noktalara "öz savunma" amaçlı yeni saldırılar başlatıldığı bildirilmişti. Saldırıların hedefine ilişkin detaylı bilgi verilmemişti. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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