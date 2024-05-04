Cenaze yolunda otomobil şarampole uçtu: 3 kadın ağır yaralı
Erzincan'ın İliç ilçesinde cenazeye giden 3 kadının içerisinde bulunduğu Ford marka otomobil şarampole uçtu. Kazada 3 kadın ağır yaralandı.
Cenaze yolunda otomobil şarampole uçtu: 3 kadın ağır yaralı
ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde cenazeye giden 3 kadının içerisinde bulunduğu Ford marka otomobil şarampole uçtu. Kazada 3 kadın ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 11. 45 sıralarında İliç ilçesi Çöpler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan işçiler Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cenazesine giden maden çalışanı Demet Bağ idaresindeki 34 JF 1566 Ford marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu.
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü kadın, annesi ve yengesi, çevreden yetişen vatandaşlar ve güvenlik güçleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Ağır yaralanan 3 kişi ambulanslarla Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanan 3 kadının İliç ilçesine bağlı Sabırlı köyünden oldukları öğrenildi.