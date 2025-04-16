Cenaze Töreninde Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde komşusunun cenazesi için gittiği mezarlıkta fenalaşan yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki Adnan Mavi, vefat eden komşusu için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Mahalle camisinde cenaze namazının kılınmasının ardından defin için cemaatle birlikte Kadıköy Mahallesi Mezarlığına giden Adnan Mavi, defin işlemleri devam ederken dua edildiği sırada biranda fenalaştı.

Yere yığılan yaşlı adamı fark eden vatandaşlar, ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine mezarlığa gelen sağlık ekipleri, Adnan Mavi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Komşusunun cenazesi için gittiği mezarlıkta hayatını kaybeden yaşlı adamın yakınları ve ailesi, acı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı. - DENİZLİ