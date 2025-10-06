Cenaze töreninde başlayan kavga 1300 kilometre uzağa taşındı

Haberler

Erzurum'un Tekman ilçesinde bir kadının cenazesi sırasında başlayan kavga, gece saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesine sıçradı. İki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına dönerken, yüzlerce kişinin sokaklarda yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi'nde bir kadın intihar ederek yaşamına son verdi. Cenaze sırasında kadının ailesiyle eşi tarafı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

CENAZEDE BAŞLAYAN TARTIŞMA İSTANBUL'A TAŞINDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, iki tarafı ayırmakta güçlük çekti. Ancak gerginlik burada bitmedi. Cenazede başlayan tartışma, tarafların İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan yakınlarına da sıçradı.

GECE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Gece saatlerinde iki grup, Arnavutköy sokaklarında karşı karşıya geldi. Yüzlerce kişinin sopalarla yürüdüğü, zaman zaman taş ve sopalarla birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

TARAFLARI YATIŞTIRMAK SAATLER SÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin saatler süren müdahalesi sonucu taraflar güçlükle ayrıldı. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
