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Cenaze arabası tırla çarpışınca tabut içindeki ceset dışarı savruldu

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Kolombiya'da cenaze arabası, tırla çarpıştı ve tabut içindeki ceset dışarı fırladı. Kazanın ardından görgü tanıkları, hasar gören tabutu tekrar cenaze arabasına yüklemeye çalıştı. Olay, Kolombiya'nın Zona Bananera bölgesinde cereyan etti. Cenaze arabası sürücüsünün tırdan kaçmaya çalışırken kafa kafaya çarpıştığı belirtildi.

Korkunç bir olayda, cenaze arabasının bir tırla çarpışması sonucu tabut içindeki ceset dışarı savruldu.

Rahatsız edici görüntülerde, ölen kişinin aile üyeleri de dahil olmak üzere görgü tanıklarının kazaya müdahale ettiği ve hasar gören tabutu tekrar cenaze arabasına yüklemeye çalıştığı görülüyor.

Yerel basının bildirdiğine göre, cenaze arabası sürücüsü Kolombiya'nın Zona Bananera bölgesinde tırdan kaçmaya çalışırken kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ahşap tabut, cenaze arabasının arka kapısından fırladı.

Görüntülerde, vefat eden kişinin cesedinin kısmen açık kalmış tabutun içinde yattığı ve tırın parçalarının yere saçıldığı görülüyor.

Magdalena Polis Trafik ve Ulaştırma Bölümü'nün ilk raporuna göre, tabutun tabanı cenaze arabasına düzgün yerleştirilmemişti.

Soruşturmacılar kazanın nedenini hala araştırıyor.

Kazanın mekanik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimalini de göz ardı etmediler.

Bu olay, Dominik Cumhuriyeti'nde bir cenaze töreninde tabutunda yatan bir adamın gözlerinin açılmasından yaklaşık iki hafta sonra meydana geldi.

Viral olan cep telefonu görüntülerinde, beyaza bürünmüş adamın yüzünün üzerinde cam kapağı olan bir tabut içinde yattığı görülüyordu.

Bazı endişeli akrabaların, mucizevi bir şekilde hala hayatta olma ihtimaline karşı ambulans çağırmayı önerdiği bildirildi.

Ancak diğer yöre sakinleri, cesedin göz hareketinin cep telefonu flaşlarından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.

Cenaze arabası tırla çarpışınca tabut içindeki ceset dışarı savruldu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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