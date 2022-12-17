Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi reddedildi

İstanbul'da 3 Mart 2009'da vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için başsavcılığa başvuruda bulunmuştu. Mezarın açılması talebi başsavcılık tarafından reddedilirken, Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Başsavcılık, talebimizi geldiğimiz nokta itibari ile reddetmiş. Bu nihai bir karar değil. Bu karara ilişkin olarak itiraz hakkımız var. İtiraz hakkımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 3 Mart 2009'da vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için başsavcılığa başvuruda bulunmuştu. Mezarın açılması talebi başsavcılık tarafından reddedilirken aile avukatı Rezan Epözdemir konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Epözdemir açıklamasında, "Müvekkil Süreyya Karabut yaklaşık 1 ay önce Cem Garipoğlu'nun ölmemiş olma ihtimaline istinaden vicdanen de rahatlamak için mezarın açılması ile ilgili gerekli hukuki başvuruların yapılmasını istedi. Kendisi yazılı talimatı da verdi. Biz de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konuda başvurumuzu yaptık. Mezarın açılmasını, fethi kabir işleminin yapılmasını talep ettik. Buna ilişkin talebimizi sunduk. Başsavcılık bu talebimizi geldiğimiz nokta itibari ile reddetmiş. Bu nihai bir karar değil. Bu karara ilişkin olarak itiraz hakkımız var. İtiraz hakkımızı kullanacağız. Sonuna kadar hukuki girişimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL