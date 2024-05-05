Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

3 Mart 2009'da bir çöp konteynerinde bulunan parçalanmış genç kız cesedi Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüş, polis ekiplerinin araştırmasıyla Münevver Karabulut isimli lise öğrencisinin erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürüldüğü belirlenmişti. Cinayet nedeniyle ilgili farklı iddialar ortaya atılırken cezaevinde intihar eden Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinden sonra intiharından önceki son görüntüleri de ortaya çıktı.

Cinayetten sonra kaçan ve 197 gün sonra polise teslim olan Garipoğlu'nun adım adım intihara gittiği anların kamera kayıtlarında koridordaki uzun uzun attığı volta ve canına kıymak için kullandığı tabureyi alması dikkat çekti.

İNTİHAR ÖNCESİ ANNE VE BABAYLA 1 SAATLİK GÖRÜŞME

Garipoğlu intihardan önce anne ve babasıyla son kez 9 Ekim 2014'te Kurban Bayramı dolayısıyla açık görüşte bir araya geldi. Bu görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

EN SON SAAT 01.50'DE GÖRÜLDÜ

Sabah'ın aktardığına göre Garipoğlu, anne ve babasıyla görüşmesinin ardından saat 11.42'de koğuşa getirildi. Öğle yemeğinden sonra koğuşta ve avlu da dolaştı. Saat 14.30 sıralarında tekrar koğuşuna geçti ve mazgaldan yemeğini aldı. Akşam saat 20.07'de akşam sayımını veren Garipoğlu'nun koğuşu gardiyanlar tarafından gece sat 01.50 sıralarında mazgaldan kontrol edildi. Gardiyanlara başını uzatarak cevap verdi.

İNTİHAR ÖNCESİ UZUN VOLTA

Kamera görüntülerine göre 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece uzun bir süre koridorda volta atan Garipoğlu saat 03.09'da 3'üncü bölmenin kapısını tamamen kapattı. Garipoğlu 4 dakika sonra ise koridorda bulunan tabureyi aldı ve 3'üncü bölmeye geçip kapısını tekrar kapattı. Bir daha da dışarıya çıkmadı. Kayıtlarda koğuşa giren çıkan kimse görülmedi.

İNTİHARDA ANNESİNİN GETİRDİĞİ POŞETİ KULLANDI

Garipoğlu, intihar ederken başına geçirdiği poşeti, 19 Eylül 2014'te annesi tarafından kendisine verilen eşyalar ile birlikte koğuşa getirdi. İçinde elbise dolu poşetin verildiği anlar kamera kayıtlarıyla da kayıt altına alındı. Boynunda bulunan naylon çamaşır ipini ise 20 Şubat 2014'te aldı. Bu tarihte 2 adet çamaşır ipini talepte bulunarak satın aldığı kantinin fiş kayıtlarından saptandı.

NOT BIRAKMADI



Tüm koğuş detaylı olarak kamera kaydına alınarak arandı. Koğuşta bulunan çöplere kadar arandı ve herhangi bir intihar notuna ulaşılamadı. Olay yeri inceleme uzmanları olay yerini krokilendirdi. Tüm bölmelerdeki acil çağrı butonları da çalışır durumdaydı. Yapılan arama tutanağa geçirildi. Aynı zamanda koğuş içerisinde herhangi bir boğuşma, kavga, mücadele bulgusuna da rastlanmadı.

KABRİ AÇILSIN TALEBİ

Karabulut ailesinin avukatları Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla, Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması talebini yineledi. Aile, mezardaki bedenin Garipoğlu'na ait olmadığının anlaşılması halinde, otopsi işlemlerini gerçekleştiren, cinayet soruşturmasını yürüten kolluk görevlileri ve yargılama aşamasında yer alan yargı görevlileriyle ilgili kamu davası açılması talebinde bulundu. Düğümü savcılığın mezarın açılıp açılmaması hakkında vereceği karar çözecek.

NE OLMUŞTU?

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, cinayetten kaçtıktan 197 gün sonra teslim olmuş, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.