Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü

Nisan ayında ATV ekranlarında yayınlanacak olan Sustalı Ceylan dizisinde, 'Atmaca' karakterine hayat verecek olan Celil Nalcakan, önceki gün ameliyat masasına yattı. Yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçiren Nalçakan, operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

SEVENLERİNDEN DESTEK MESAJLARI GELDİ

Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Nalçakan geçirdiği operasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı, "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı…" Hayranları, Nalçakan'ın paylaşımı sonrası geçmiş olsun mesajlarıyla ünlü oyuncuya destek oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Celil Nalçakan'ın, "Sustalı Ceylan" dizisinin çekimlerine kısa sürede dönmesi bekleniyor.