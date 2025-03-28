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Celali Aşireti Derneği Başkanı'nın Aracına Saldırı: 20 Yaşındaki Saldırgan Yakalandı

Celali Aşireti Derneği Başkanı'nın Aracına Saldırı: 20 Yaşındaki Saldırgan Yakalandı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Celali Aşireti Derneği Başkanı'na ait aracın kurşunlanmasının ardından polis, 20 yaşındaki saldırganı hızlı bir şekilde yakaladı. Olay, 24 Mart gecesi gerçekleşti ve saldırgan emniyete götürüldü.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Celali Aşireti Derneği Başkanı'nın aracını kurşunlayan 20 yaşındaki saldırgan, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, 24 Mart saat 23.00 sıralarında, Yamanlar Mahallesi 7303/3 Sokakta meydana geldi. Celali Aşireti Derneği Başkanı Ş.A.'ya (43) ait 34 EBF 861 plakalı cip, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından 4 el ateş edilerek kurşunlandı. İhbar üzerine çalışma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık 80 saatlik kamera görüntüsü inceleyerek, saldırganın kimliğini belirledi.

Kıskıvrak yakalandı

Kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin A.U. (20) olduğunu belirleyen polis ekipleri, silahlı saldırganı Emek Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan A.U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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