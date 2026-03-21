Çekya'da İsrailli silah şirketiyle bağlantılı fabrika ateşe verildi

Çekya'nın Pardubice kentinde, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle Elbit Systems ile bağlantılı bir silah fabrikası kundaklandı. Olay, 'Deprem Fraksiyonu' adlı bir grup tarafından üstlenildi. İçişleri Bakanı, can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Çekya'nın Pardubice kentinde İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle İsrail merkezli silah şirketi Elbit Systems ile bağlantılı bir şirkete ait fabrika kundaklandı.

Çekya'nın Pardubice kentinde dün Çek silah üreticisi LPP Holding'e ait bir fabrikada çıktı. İtfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Çekya İçişleri Bakanı Lubomir Metnar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Olayda can kaybı yaşanmadı, maddi hasar tespit ettik. Elde ettiğimiz tüm bilgileri değerlendiriyoruz. Muhtemelen terör saldırısıyla bağlantılı" ifadelerini kullandı. Emniyet Müdürü Martin Vondrasek ise gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin "kasıtlı olarak çıkarılan bir yangını" soruşturduğunu ve suçu işleyenleri yoğun bir şekilde aradığını belirtti.

Olayı "Deprem Fraksiyonu" adlı grup üstlendi

Çekyalı iki haber sitesi, "Deprem Fraksiyonu" adlı bir gruptan "İsrail'in Gazze'deki soykırımdaki rolüne son vermek amacıyla İsrail silahlarının önemli bir üretim merkezini ateşe verdiklerini" belirten bir e-posta aldıklarını aktardı. Grubun fabrikayı ateşe verdiği anların görüntüsü de paylaşıldı.

İsrailli şirket ile iş birliği planı açıklamıştı

Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı savaşında kullandığı insansız hava aracı teknolojileri gibi sivil ve askeri kullanım için ürünler geliştiren ve üreten silah üreticisi LPP Holding, daha önce İsrail merkezli askeri teknoloji şirketi Elbit Systems ile iş birliği içinde insansız hava araçları geliştirme, üretme ve personel yetiştirme merkezi açmayı planladığını açıklamıştı. - PRAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu

ABD ve İsrail ateşle oynuyor! Yine İran'ın nükleer kalbini vurdu
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler

Tartışma yaratan görüntü!
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare

Dünyaca ünlü ismi yıkan kare!
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi

Yok böyle ceza! Motosikletini satsa bu parayı ödeyemez
Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti

Otobüste sapık var! Yolcu saniye saniye kaydetti
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anneden sert ifadeler
Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! 3 ölü, 22 yaralı

Bayram günü mahalle savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var