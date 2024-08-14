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Çekmeköy-Şile Otoyolu'nda Hafriyat Kamyonu Alev Alev Yandı

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Çekmeköy-Şile Otoyolu'nda seyir halindeki bir hafriyat kamyonu, motor kısmından çıkan yangın nedeniyle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çekmeköy- Şile Otoyolu'nda seyir halindeki bir hafriyat kamyonu, motor kısmından çıkan yangın nedeniyle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İstanbul Çekmeköy ilçesi, Nişantepe Mahallesi, Çekmeköy-Şile Otoyolu Çekmeköy istikametinde saat 22.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Mercedes marka 41 KT 702 plakalı hafriyat kamyonunun motor kısmından seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Araçtan duman ve alevlerin çıktığını gören kamyon sürücüsü aracı güvenli bir noktaya çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanın çıktığı kamyonun motor kısmı bir anda alevler içinde kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonu yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürmeyi başardı. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken yangınla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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