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Çekmeköy’deki silahlı saldırıya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

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Çekmeköy’de bir araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda F.Y.’nin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda 10 şüpheli yakalandı.

Çekmeköy'de bir araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda F.Y.'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen çalışmalarda 10 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Eylül'de Çekmeköy'de bir araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda F.Y. isimli şahsın hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı kapsamlı güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 9 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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