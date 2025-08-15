Çekmeköy'de Villadan 500 Bin TL'lik Hırsızlık Aydınlatıldı

Çekmeköy'de bir villada çalışan N.T., jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla çaldığı 500 bin TL değerindeki ziynet ve elektronik eşyayla yakalandı. Hırsızlık suçunu itiraf eden N.T., adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy'de bir villada meydana gelen hırsızlık, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, N.T. (47) isimli kadın, çalıştığı villadan 10 bilezik, 1 bilgisayar ve 2 telefon çalarak toplam 500 bin TL değerinde ziynet ve elektronik eşya çaldı. Çekmeköy Ömerli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri titiz araştırmalar sonucunda hırsızlığı yapan kişinin villa çalışanı N.T. olduğunu belirledi. Yakalanan N.T., ifadesinin ardından suçunu itiraf etti ve karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki sağlık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. - İSTANBUL

