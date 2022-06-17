Çekmeköy'de spa merkezinde işe başlayan şahıs, ikinci iş gününde altın bileklik çaldı

İSTANBUL - Çekmeköy'de bir spa merkezinde 6 bin 500 TL değerindeki altın bileklik çalındı. Bilekliği çalan kişinin, spa merkezinde bir gün önce işe başlayan bir çalışan olduğu ve çalıntı bilekliği kuyumcuda bozdurduğu tespit edildi.

Çekmeköy'de Ekşioğlu Mahallesinde spa merkezi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde 15 Haziran tarihinde gerçekleşen olayda, maddi değeri yaklaşık 6 bin 500 TL olan altın bileklik çalındı. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından yapılan araştırmalarda, spa merkezinde bir gün önce işe başlayan E.A. isimli şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Suçunu itiraf ederek çaldığı bilekliği kuyumcuda bozdurduğunu beyan eden şüpheli şahıs gözaltına alındı. Çalınan bileklik ise satın alan kuyumcudan temin edilerek sahibine teslim edildi.

İş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan 16 Haziran tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.