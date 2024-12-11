Çekmeköy'de Şiddetli Yağış Sonrası İstinat Duvarı Çöktü

Çekmeköy'de şiddetli sağanak yağış sonrası bir binaya ait 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarında çökme meydana geldi. O esnada park halinde bulunan otomobil zarar gördü.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası, Çekmeköy'deki 5 katlı binaya ait istinat duvarı çöktü. Çökmenin şiddetiyle sesleri duyan bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, çökmenin yaşandığı alanda incelemelerini gerçekleştirdi. 3 metre yükseklikte, 20 metre uzunluğundaki duvarın çöktüğü esnada park halinde bulunan bir otomobil, bahçede bulunan kamelya ve ağaçlar zarar gördü. Bina sakinleri, müteahhit firmanın masraftan kaçınarak perde duvar yapmadığı gerekçesiyle çökmenin meydana geldiğini iddia etti.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan bina sakini Aynur Erdem, "Gece gürültüyle uyandık. Bir baktık ki duvarımız çökmüş. Arabalar ve çardağımız zarar gördü. Ekiplere haber verdik. Neyse ki gece saatlerinde olduğu için kimseye bir zarar gelmedi" diye konuştu. - İSTANBUL