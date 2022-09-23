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Otobanda yarı çıplak halde koştu, canını tehlikeye attı

3. Sayfa Haberleri

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda yarı çıplak halde koşan bir vatandaş kameralara yansıdı.

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda yarı çıplak halde koşan bir vatandaş kameralara yansıdı. Otobanda çıplak halde koşan vatandaş trafiği tehlikeye atarken, kendisini görüntüleyen sürücüye ise el sallayarak selam verdi.

Olay, akşam saatlerinde Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobanda elbiselerini yakan şahıs yarı çıplak halde araçların arasında koştu. Trafiği tehlikeye sokan kişi hem kendi canını hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Kendisini otomobilden görüntüleyen vatandaşa ise el sallayarak selam verdi. Öte yandan koşan vatandaşın akıbeti ise bilinmiyor.

(Yasin Uğur - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmara Çamlık 3. Sayfa Güncel Haberler

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