Çekmeköy'de moloz yüklü hafriyat kamyonunun devrildi

Çekmeköy- Şile Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çekmeköy- Şile Otoyolu Şile istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Öztürk yönetimindeki 58 ABU 709 plakalı hafriyat kamyonu Taşdelen Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Ardından sürüklenerek devrildi. Kazada, kamyon şoförü bulunduğu yerde sıkışırken, kamyonda bulunan moloz yığınları yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Şile Otoyolu'nun Ümraniye istikameti trafiğe kapatıldı. Kapanan yol sebebiyle trafik yan yola yönlendirildi. Öte yandan, yaşanan korkunç kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun demir bariyerlere çarparak sürüklendiği, ardından devrildiği görülüyor. Kamyonun devrilmesiyle yola saçılan moloz yığınlarının toz bulutu oluşturduğu yer alıyor.

Kazayı gören Burak Özçevik isimli bir vatandaş, "Burada sürekli kaza oluyor. Hafriyat kamyonları buradan çok hızlı geçiyor. Sürücü araç içerisinde sıkışmıştık. İtfaiye ekipleriyle beraber müdahale ettik. Buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Kamyonun lastiği patladığı için bariyerlere giriyor. Molozlar yola saçıldı. Şükür kimsenin üzerine devrilmedi. Sadece sürücü yaralandı" dedi. - İSTANBUL