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Çekmeköy'de İnşaat Göçüğü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Çekmeköy'de İnşaat Göçüğü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
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İstanbul Çekmeköy'de bir inşaat alanında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, göçük altındaki işçileri kurtarmak için yoğun bir çalışma yürüttü.

Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Çekmeköy'de inşaat alanında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi yaralandı.

Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda göçük altındaki işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi Yasin Tülek'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - 3.Sayfa
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