Çekmeköy'de eşini rehin alıp öldürdü, ifadesinde dehşet dolu anları anlattı

ÇEKMEKÖY'de tartıştığı eşi Emine Ülkü Araz'ı evde rehin aldıktan sonra tabancayla vurarak öldüren Hakan Araz 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakan Araz savcılıktaki ifadesinde, "Balkona doğru ben atlayacağım diyerek yürüdü. Ben de bunun üzerine Emine'ye elimdeki silahla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum, daha sonra Emine yere düştü. Bende balkon kapısının eşiğinde şuurumu kaybederek bayılmışım" dedi.

Çekmeköy Güngören Mahallesi'nde dün saat 04.30 sıralarında Hakan Araz tartıştığı eşi Emine Ülkü Araz'ı evde silahla rehin aldı. Emine Ülkü Araz'ın "Eşim silahla beni rehin alıyor" diye polis ihbar hattına mesaj göndermesi üzerine çok sayıda ekip adrese sevk edildi. Müzakereci ekipler silahlı kocayı, kapıyı açması ve eşini serbest bırakması konusunda uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polisin tüm ikna çabalarına rağmen Araz'ın kapıyı açmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Özel harekat polislerinin olay yerine geldiği sırada evin içinde 7-8 el silah sesi duyuldu. Özel Harekat polisleri evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Polis, şüpheliyi dairenin balkonunda yakaladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermilerle ağır yaralanan Ülkü Araz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay sonrasında gözaltına alınan Hakan Araz emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine getirildi. Hakimliğe sevk edilen Hakan Araz 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YANLIŞLIKLA OLDU DİYEREK POLİSLERİ GÖNDER DEDİM"

Hakan Araz savcılıktaki ifadesinde, "Yaklaşık saat 04.30 sıralarında Emine'nin ani sıçramasıyla ben de uyandım. Kapıdan ses duydum. Kapıya ilerledim, kapıda polis olduğunu anladım, üzerimizde iç çamaşırı olduğu için polislerden müsaade istedim. Bu süreçte Emine'ye polisleri sen mi çağırdın diye sordum. 'Sen çağırdıysan bile yanlışlıkla oldu diyerek polisleri gönder. Birbirimizi üzmeyelim' dedim. Emine, kendisinin çağırmadığını, arkadaşının aramış olabileceğini söyledi. Bu arada polisler kapıyı tekrar çaldılar. Ben tekrar müsaade istedim. İkinci müsaadeyi evde bulundurduğum ruhsatsız silahımı polislerden saklamak için istedim. Emine'ye 'silahı arsaya atayım, sonra da kapıyı açalım. Polislere bir şey olmadığını söyleriz' dedim. Ben balkona çıktım, balkonun dibinde polisler vardı. O yüzden silahı atamadım. Ben tekrar içeriye girdim" dedi.

"KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Hakan Araz ifadesinin devamında, "Emine ile konuştum, 'Emine ben sana katlanamam, senin namussuzluklarına katlanamam' dedi. Kapıya doğru gitti, ancak kapıyı açmadı. Sonra bana 'gel silahı saklayalım' dedi. Beraber balkona çıktık. Bu esnada yoldan iki araç geldiğini gördük. Birinin özel harekat aracı olduğunu fark ettim, biri de ambulanstı, Emine ile birlikte polislerin kapıyı kırarak girmelerini engellemek için kapının arkasına çekyat koyduk. Emine gelen polis araçlarını da gördü. Birden tekrar yine alevlendi. İçeriye doğru koştu, çekyata asıldı, ben de çekyatın üzerine elimde silahla oturdum. Balkona doğru 'ben atlayacağım' diyerek yürüdü. Ben de bunun üzerine Emine'ye elimdeki silahla ateş ettim, kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum, daha sonra Emine yere düştü. Bende balkon kapısının eşiğinde şuurumu kaybederek bayılmışım. Emine bana yönelik ağır küfürlü konuştu. Elimdeki silahı da almaya çalıştı. Böyle olunca ben sinirlendim. Kendimi kaybettim. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım hâliyle kabul ederim, olay nedeniyle pişmanım" ifadelerini kullandı.