Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Bıçaklanarak Öldürüldü

Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın öldürüldüğü restoran günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde Çekmeköy Ömerli'de bulunan restoranda meydana gelen olayda, İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, aralarında husumet bulunan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Şüpheli Mustafa Can G. ise yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Savcı Kayhan'ın yaşamını yitirdiği restoran sabah saatlerinde görüntülendi. Restoranın hemen yanında jandarma karakolunun bulunması dikkat çekti. - İSTANBUL