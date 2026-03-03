Haberler

Öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur öğretmenin anma töreni havadan görüntülendi

Öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur öğretmenin anma töreni havadan görüntülendi
Güncelleme:
İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki meslek lisesinde hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için düzenlenen anma törenine birçok kişi katıldı. Dron ile havadan görüntülenen tören, öğrencilerin ve öğretmenlerin duygusal anlar yaşamasına sahne oldu.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için düzenlenen anma töreni havadan görüntülendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törene öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bahçede bir araya gelen kalabalık, dualar eşliğinde Fatma Nur öğretmeni andı. Öğrencilerin ve meslektaşlarının duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Dron ile kaydedilen görüntülerde, okul bahçesini dolduran yüzlerce kişinin düzenli şekilde toplandığı, öğretmenin fotoğrafının yer aldığı alana çiçekler bırakıldığı anlar yer aldı. Öte yandan anma törenine katılımın yoğunluğu dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
