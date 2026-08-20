Haberler

Çekmeköy'de beton mikseri devrildi

Çekmeköy'de beton mikseri devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Kirazdere Mahallesi’nde beton mikserinin devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Kirazdere Mahallesi'nde beton mikserinin devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Kuzey Marmara bağlantı yolu istikameti Eski Ankara Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Albayrak Beton firmasına ait Mercedes marka 34 KUN 413 plakalı beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alana devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü hafif yaralanırken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları

İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğruysa yer yerinden oynar! Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas

Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori

Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe yıllar sonra favori
Taraftar son maçta isyan etmişti! İsmail Kartal Asensio kararını verdi

İsmail Kartal Asensio kararını verdi
Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi

Canlı yayında kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' hakkında yeni karar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar

İsrail'in son hamlesi Rusya'nın sabrını taşırdı: Yok olacaksınız
Batrakov daha sahaya adım atmadan Galatasaray tarihine geçti

121 yıllık Galatasaray tarihinde onun gibisi yok
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada

Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu anlar kamerada