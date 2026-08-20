Çekmeköy'de beton mikseri devrildi

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Kirazdere Mahallesi'nde beton mikserinin devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Kuzey Marmara bağlantı yolu istikameti Eski Ankara Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Albayrak Beton firmasına ait Mercedes marka 34 KUN 413 plakalı beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alana devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü hafif yaralanırken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı