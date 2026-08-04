Silifke'de Çekici Otomobile Çarptı: Anne ve Çocuk Yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde çekicinin çarptığı otomobil ters döndü anne ile çocuğu yaralandı.

Kaza, Göksu Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Keklik-Dörtyol istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Z. T. yönetimindeki 31 AZZ 512 plakalı çekici, Keklik-Dörtyol istikametinde sol şeritte seyir halindeyken sağ şeride geçmek isteyince aynı istikametteki S. İ. idaresindeki 33 BCL 971 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savrularak takla atıp ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü anne S. İ. (31) ile kızı Z. S. İ. (6) hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı