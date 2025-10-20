Cebinden yavru piton çıkan kişiye para cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

CEBİNDEN PİTON YILANI ÇIKTI

Müdürlük, Konya'da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir vatandaşın cebinde yavru piton bulunduğunu ve yılana el konulduğunu açıkladı. Aynı zamanda, vatandaşa para cezası uygulandığı ve yılanın Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildiği de belirtildi.

"DOĞAYA BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM"

Müdürlük tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Vatandaşın cebinden çıkan piton yılanına el konuldu. Konya'da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı ve durum ekiplerimize bildirildi. Olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından piton yılanına el konulurken ilgili şahsa da idari para cezası uygulandı. Teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi. Yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak, satmak yasaktır ve cezai işlem gerektirir. Doğaya birlikte sahip çıkalım."