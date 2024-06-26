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Okul müdür yardımcısı, 17 yaşındaki bir genç tarafından başından vurularak öldürüldü

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Kocaeli'de Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç trafikte seyir halinde olduğu esnada 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından başından vurularak öldürüldü. Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç'ın evinin yakınında beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından trafikte silahla başından vuruldu. Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç hayatını kaybetti.

TRAFİKTE SEYİR HALİNDEYKEN BAŞINDAN VURULDU

Olay, bu sabah saatlerinde Çayırova Kültür Merkezi yakınlarında bulunan PTT şubesi yanında meydana geldi. Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, trafikte seyir halinde olduğu esnada 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından başından vuruldu.

Okul müdür yardımcısı, 17 yaşındaki bir genç tarafından başından vurularak öldürüldü

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Çoğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Okul müdür yardımcısı, 17 yaşındaki bir genç tarafından başından vurularak öldürüldüMüdür yardımcısı Mahir Çoğaç.

CİNAYET ÖNCESİ EVİNİN YAKININDA PUSUYA YATMIŞ

Öte yandan şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç'ın evinin yakınında beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Okul müdür yardımcısı, 17 yaşındaki bir genç tarafından başından vurularak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Lisesi Fevzi Çakmak Çayırova Kocaeli Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Derdo Seyit:

Hocamıza Allahtan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Eğitimcilere yapılan bu şiddet olaylarının önüne geçmek için yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Eğitimcilere yapılan en ufak şiddet olaylarının en ağır şekilde cezalandırılması lazım.

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YalancıSavar:

Genç ve ergenleri toplum içerisinde arkadaşlarının içerisinde onurunu kıracak gururunu incitecek aşagılayacak şeyler yapmayın. Ben 14 yaşındayken mahallede benden daha büyük biri arkadaşlarımın yanında yumruk atıp burnumu kanatmıştı. Sonra bıçakla saatlerce bekledim onu orada ama gelemdi. İyi ki gelmemiş.

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Hatip Kaya:

Bu şekilde modeller çoğaldı. Bunları yakaladığında aynı sistemle ceza verilmesi gerekir. Bu modellerin nefes alması bile israf

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ekolojixx a:

Gençlere savaş ve şiddet içerikli oyun oynamaları yasaklanmalı ,Mafya dizileri yasaklanmalı

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