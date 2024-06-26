Okul müdür yardımcısı, 17 yaşındaki bir genç tarafından başından vurularak öldürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından trafikte silahla başından vuruldu. Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç hayatını kaybetti.

TRAFİKTE SEYİR HALİNDEYKEN BAŞINDAN VURULDU

Olay, bu sabah saatlerinde Çayırova Kültür Merkezi yakınlarında bulunan PTT şubesi yanında meydana geldi. Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, trafikte seyir halinde olduğu esnada 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından başından vuruldu.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Çoğaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç.

CİNAYET ÖNCESİ EVİNİN YAKININDA PUSUYA YATMIŞ

Öte yandan şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç'ın evinin yakınında beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.