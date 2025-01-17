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Çayırova'da İnşaat Halindeki Binanın Asansör Boşluğuna Düşen Genç Yaralandı

Çayırova'da İnşaat Halindeki Binanın Asansör Boşluğuna Düşen Genç Yaralandı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen 16 yaşındaki Yiğit E. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi, 336. sokakta bulunan inşaat halindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Binada çalışan yakınlarına yardım etmek için gelen Yiğit E. (16), dengesini kaybederek 2. katın asansör boşluğundan zemine düştü. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yiğit E., düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yiğit E., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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