Dünden beridir aranıyordu! Hakkari'de çayda kaybolan asker bulundu - Haberler

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Dünden beridir aranıyordu! Hakkari'de çayda kaybolan asker bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hakkari'nin Derecik ilçesi Hacıbey Çayına düşen asteğmenin cansız bedeni güvenlik korucuları tarafından bulundu.

Derecik ilçesi Hacıbey Çayı civarında arama tarama faaliyeti esnasında Samanlı Hudut Birliğinde görevli bir asteğmen ayağının kayması sonucu Hacıbey Çayı'na düşmüştü.

ARAMA ÇALIŞMALASINA 358 PERSONEL KATILDI

Afad, jandarma ve emniyet birimlerine ait toplam 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 358 personel ve vatandaşın desteğiyle arama çalışmaları başlatılmıştı. Dün devam eden arama çalışmalarına Hakkari Valisi İdris Akbıyık da katılarak, AFAD Müdürü Resul Karadeniz ve ilgili yetkililerden bilgi almıştı.

Dünden beridir aranıyordu! Hakkari'de çayda kaybolan asker bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün devam eden çalışmalar sonucunda asteğmenin cenazesi düştüğü yerden yaklaşık bin 600 metre ileride güvenlik korucuları tarafından bulundu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari, Asker, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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