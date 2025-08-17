Çaycuma'da Trafik Kazası: Elektrik Trafo'suna Çarpan Araçta Maddi Hasar

Çaycuma'da Trafik Kazası: Elektrik Trafo'suna Çarpan Araçta Maddi Hasar
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik trafosuna çarpan otomobilde maddi hasar oluştu. Olayda sürücü yara almazken, soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosuna çarptı. Kazada sürücü yara almazken, araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Çay Mahallesi Maltepe Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında yaşandı. 74 BK 994 plakalı otomobil, şehir merkezinden devlet hastanesi yönüne ilerlerken virajı alamayarak yol kenarındaki trafoya çarptı. Çarpmanın sesiyle çevredeki vatandaşlar uykularından uyandı.

Kaza sonrası bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

