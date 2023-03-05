Çaycuma'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde ilçenin Perşembe Işıklı Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çaycuma'dan Perşembe'ye istikametine giden Adem Koç (33) hakimiyetindeki 67 NE 981 plakalı Tofaş marka araç, önündeki sürücüsü henüz belirlenemeyen 52 LK 067 plakalı Fiat marka araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Fiat marka araçta bulunan 3 kişi fırlayarak yol kenarındaki boşluğa uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler ihbarda bulunarak yardım istedi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri Adem Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK