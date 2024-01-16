Çaycuma'da Kulübede Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kulübede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. Bir okulun yakınlarında bulunan kulübede çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Kulübe ise kullanılamaz hale geldi. - ZONGULDAK