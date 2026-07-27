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Zonguldak'ta seyir halindeki tırın tuğla yükü yola saçıldı

Zonguldak'ta seyir halindeki tırın tuğla yükü yola saçıldı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki bir tırın kasasındaki tuğlalar, bağlı oldukları halatın kopması sonucu yola saçıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, tır sürücüsü aracını güvenli bir yere çekti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda seyir halinde olan bir tırın kasasındaki tuğlalar halatla bağlandığı yerden koparak yere saçıldı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken tırın sürücüsü ise aracını güvenli yere çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen ve tuğla yüklü olan tır, yolda seyir halinde gittiği esnada dorsesinde taşıdığı tuğla paletinin bir anda halatının koptuğu öğrenildi. Halatın kopmasıyla yere saçıldı. Yere saçılan tuğlalardan şans eseri ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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