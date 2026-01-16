Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki silahlı saldırıda facianın önüne geçen çaycı: 'Böyle bir şeye vesile olduğum için Allah'a şükürler olsun'

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde 13 Ocak günü meydana gelen silahlı saldırıda, hakim Aslı K.'yı makam odasında kasığından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan'ın üzerine atlayarak muhtemel bir facianın önüne geçen çaycı Yakup Karadağ, yaşanan olayı "O an hiçbir korku yaşamadım, tek amacım hakim hanımın üzerine daha fazla mermi gelmemesiydi" sözleriyle anlattı.

Olay, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde 13 Ocak günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anadolu Adliyesi'nde görevli cumhuriyet savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı K.'yı makam odasında silahla 1 el ateş ederek yaraladı. Kılıçarslan ikinci atışı yapmak istediği sırada odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü çaycı Yakup Karadağ, savcının üzerine atlayarak muhtemel bir faciayı engelledi. Hakime Aslı K. tedavisinin ardından taburcu olurken, saldırıyı gerçekleştiren cumhuriyet savcısı Kılıçarslan, 'kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı esnasında hakime Aslı K.'nın makam odasının yakınında bulunan ve hakime Aslı K.'nın yardım çağrısıyla savcı Kılıçarslan'ın üzerine kapanarak facianın önüne geçen çaycı Yakup Karadağ, yaşanan olayın detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Olay günü çay ve kahve boşlarını toplamak için oradaydım. O sırada bir kadının yardım talebi oldu ve müdahale etmek durumunda kaldım. Şükürler olsun ki daha büyük sonuçlar doğmadan engelledim. Hakim hanımı tanıyorum, çalıştığım bölgede yaklaşık yüz tane hakim var, çoğunu tanırım. Ancak olayı gerçekleştiren şahsı tanımıyorum. Daha önce birkaç kez görmüşlüğüm vardı ama kim olduğu ve ünvanı hakkında bir bilgim yoktu. Allah bana böyle bir şeye vesile olmayı nasip etti, çok şükür. Böyle bir şeyi engellediğim için çok mutluyum. O an hiçbir korku hissetmedim çünkü tek amacım, hakim hanımın üzerine daha fazla mermi gelmemesi, zarar görmemesiydi. Aklımın ucundan korku bile geçmedi. Oradan ayrılabilirdim ama çıkmadım. İçimde bir ayırma iradesi vardı ve müdahale ettim. Olaydan sonra Ceza İnfaz Kurumu'na geldiğimde yönetimimiz ve diğer hükümlü arkadaşlarım beni gönülden tebrik etti. Tüm arkadaşlarım tarafından alkışlarla karşılandım, hatta havaya kaldırmaya bile çalıştılar. Bundan dolayı ailem gurur duydu, çevremdeki insanlar gurur duydu. Allah'a şükürler olsun böyle bir şeye vesile olduğum için. İlk başta olayın etkisiyle hiçbir şey düşünemedim. Ancak sonrasında herkesin içtenlikle tebrik etmesi, sarıp sarmalaması, sahiplenmesi beni gerçekten çok mutlu etti." - İSTANBUL