Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin "İmralı ile yüz yüze temas olmalı" çağrısına DEM Parti'den jet yanıt

 Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi

Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi: İşte masadaki rakamlar

Çaybaşı'nda Yangın: Anne ve Oğlu Son Anda Kurtuldu

Çaybaşı'nda Yangın: Anne ve Oğlu Son Anda Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen yangında ahşap bir ev tamamen yanarken, içindeki anne ve oğlu son anda dışarı çıkmayı başardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çıkan yangın nedeniyle ahşap ev küle dönerken, anne ve oğlu alevlerden son anda kurtuldu.

Yangın, İlçenin Hacıali Mahallesi Hacıali Küme Evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Kuru'ya ait 2 katlı ahşap evde yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler bir anda ahşap evi sarmaya başladı. Evde olduğu sırada yangını fark eden Emin Kuru, annesini de alarak dışarı çıktı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan Emin Kuru'nun haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipelri sevk edildi.

5 saatte söndürüldü

Yangının binayı sarmasıyla büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede ahşap ev tamamen yanarak kül olurken, yangının elektrik panosundan meydana geldiği bildirildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

CHP'li vekilin sözleri sonrası Bakan Güler salonu terk etti
img

2 hakemi birden öldürmeye kalktı, sonu kötü oldu
img

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak? Uzak Şehir hangi gün, nerede çekiliyor? Uzak Şehir hangi kanalda, konusu ve oyuncuları kimler? 27 Kasım okullar tatil mi? Hangi illerde valilikten tatil kararı geldi? Masterchef 26 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları! 25 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 25 Kasım'da kim zirveye çıktı? Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.