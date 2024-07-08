Çaybaşı ilçesinde sel sularına kapılan yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde etkili olan yağışların sele dönüşmesi sonucu 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Cenazesi Çaybaşı Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 83 yaşındaki kadın, son yolculuğuna uğurlandı.
Çaybaşı ilçesinde etkili olan yağışların sele dönüşmesi sonucu Çay Mahallesi'nde kızının yanına gitmeye çalışan 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, menfezden geçtiği sırada sel sularına kapıldı. Yaşlı kadının cansız bedeni ekipler tarafından evinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu.
Yaşlı kadının cenazesi bugün Çaybaşı Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Çay Mahallesi'nde toprağa verildi. Yaşlı kadının cenazesine protokol üyeleri ve yakınları katıldı. - ORDU