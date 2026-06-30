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Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçükyetim'in cenazesi defnedildi

Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçükyetim'in cenazesi defnedildi
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Eskişehir'de çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladıktan sonra yargılandığı davada 74 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırılan ve yattığı cezaevinde intihar eden Arda Küçükyetim'in cenazesi defnedildi.

Eskişehir'de çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladıktan sonra yargılandığı davada 74 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırılan ve yattığı cezaevinde intihar eden Arda Küçükyetim'in cenazesi defnedildi.

Olay, 12 Ağustos 2024 tarihinde Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelmişti. Neo-nazi sembolü bulunan hücum yeleği giyen, kask ve gözlük takarak yüzünü maskeyle gizleyen 20 yaşındaki Arda Küçükyetim, çay bahçesinde bulunan 5 vatandaşı bıçaklayarak yaralamış ve o anları cep telefonundan canlı olarak yayınlamıştı. Çıkarıldığı mahkemece toplam 74 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırılan Küçükyetim, geçtiğimiz günlerde bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Cezaevinde intihar ederek hayatını kaybeden Arda Küçükyetim'in cenazesi, Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Küçükyetim'in cenazesi Dutluca Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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