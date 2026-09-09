Çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera bulundu! İşletmeci gözaltında
Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki bir aile çay bahçesinin erkekler tuvaletinde canlı yayın yapabilen gizli kamera düzeneği bulundu; görüntüleri bilgisayarında depoladığı belirlenen işletmeci gözaltına alındı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, aile çay bahçesinin erkekler tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği belirlenen işletmeci, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Canlı yayın yapabilen düzeneğin bağlı olduğu bilgisayarda tuvalet görüntüleri ele geçirildi.
TUVALETTE GİZLENMİŞ KAMERA BULUNDU
Skandal olay, Yarhasanlar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir aile çay bahçesinde yaşandı. Müşterilerin tuvalet kullanımı sırasında fark ettiği şüpheli düzenek, police bildirildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, tuvalete gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan canlı aktarma yeteneğine sahip bir kamera sistemi tespit etti.
İŞLETMECİ GÖZALTINDA
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, düzeneğin işletme sahibi tarafından kurulduğunu belirledi. İşletmeye ait bilgisayarda yapılan incelemelerde, kameradan aktarılan görüntülerin depolandığı kayıtlara ulaşıldı. İşletmeci gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.