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Çatıyı tamir ederken düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

Çatıyı tamir ederken düşen inşaat ustası hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da çatı tamiratı yaparken düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.

Ankara'da çatı tamiratı yaparken düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı ilçesi Beytepe Mahallesi'nde bulunan bir evin çatı bakımını yapan 68 yaşındaki inşaat ustası Atıf Aslan 3 katlı binanın çatısından düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan inşaat ustası kaldırıldığı Batıkent Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Ordu ili nüfusuna kayıtlı inşaat ustası Atıf Aslan'ın ölümüyle ilgili polis ekipleri incele başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beypazarı Beytepe Ankara 3. Sayfa Haberler

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