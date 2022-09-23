Çatıdan sarkıttığı iple evine girmek istedi, canından oldu
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde anahtarını evde unutan Şahin Pekmezci, çatıdan sarkıttığı iple balkonuna girmek isterken ipin kopması sonucu beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
Öğle saatlerinde Turgutlu Özyurt Mahallesi Kocatepe Sokak numara 21'de bulunan apartmanda yaşayan 37 yaşındaki Şahin Pekmezci anahtarını evde unuttuğunu fark etti. Evde kimsenin olmaması üzerine, apartmanın çatısından ip uzatarak 4. kattaki evinin balkonuna girmek istedi.
METRELERCE YÜKSEKLİKTEN BETON ZEMİNE ÇAKILDI
Kullandığı ipin kopması üzerine apartmanın çatısında düşen Şahin Pekmezci, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Olay sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Pekmezci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin Pekmezci'nin cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.