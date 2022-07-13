Çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı Malatya'da 2 metre yükseklikte bulunan çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı. Malatya'da 2 metre yükseklikte bulunan çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı. Olay saat 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çoban Sokakta bir evin çatısında tadilat çalışması yapan A. G. merdivenin kayması sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düştü. Olayın fark edilmesinin ardından bilinci kapalı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.