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Çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı

Malatya'da 2 metre yükseklikte bulunan çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı.

Malatya'da 2 metre yükseklikte bulunan çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay saat 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çoban Sokakta bir evin çatısında tadilat çalışması yapan A. G. merdivenin kayması sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düştü. Olayın fark edilmesinin ardından bilinci kapalı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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