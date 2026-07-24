Çatıda önlemsiz çalışan işçi yürekleri ağza getirdi
Elazığ’da herhangi bir önlem almadan binanın çatısında çalışan işçi, yürekleri ağızlara getirdi.
Elazığ'da herhangi bir önlem almadan binanın çatısında çalışan işçi, yürekleri ağızlara getirdi.
Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde bir işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan 5 katlı bir binanın çatısında çalıştı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde işçinin herhangi bir önlem almadan iş yaptığı görüldü.
O anlara tanıklık edenlerin yürekleri ağızlarına geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı