Çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtardı

Erzincan'da bir binanın çatısında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sokağa salındı.

ERZİNCAN MERKEZ, ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da bir binanın çatısında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sokağa salındı.

Olay, Erzincan Merkez Kazım Karabekir Mahallesi 254 Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın çatısında kedinin mahsur kaldığını ve aşağıya inemediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç kullanarak çatıya ulaştı. Bir süre çatıda mahsur kalan kediyi yara almadan kurtaran ekipler, kurtardıkları kediye su vererek tekrardan sokağa saldı. Çevrede ki vatandaşlar ise duyarlı davranışlarından ötürü itfaiye personellerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Merkez, Erzincan, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title