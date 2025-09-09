Haberler

Çanakkale'de Çatı Ustası Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Çatı Ustası Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
Çanakkale'nin Çan ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısını tamir ederken kalp krizi geçiren usta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Mustafa Kaya Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı tamiratını yapan çatı ustası Erdin Erol (57), kalp krizi geçirdi. Ustanın fenalaştığını gören bir vatandaş 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalp krizi geçiren ustaya çatıda ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ardından usta, itfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirilerek Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erol, yapılan tüm müdahalelerle rağmen hayatını kaybetti. - ÇANAKKALE

