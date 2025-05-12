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Çatı tadilatı yapan işçi beline ip bağlayarak güvenlik önlemi aldı

Çatı tadilatı yapan işçi beline ip bağlayarak güvenlik önlemi aldı
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Beylikdüzü'nde bir binanın çatısında tadilat yapan bir adamın güvenlik önlemi görenleri hayrete düşürdü. Adam, beline bağladığı bir ip ile çatıdan sarkarak işini yapmaya devam etti. Düşme tehlikesine rağmen işine devam eden adamın bu tehlikeli anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde bir binanın çatısında tadilat yapan şahısların güvenlik önlemi pes dedirtti. Beline ip bağlayarak sarkan adam düşme tehlikesine aldırmadan işine devam ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın çatısına tadilat yapmak için çıkan adam, başka birinin tuttuğu ve beline bağladığı iple güvenlik önlemi aldı. Çatıdan düşme tehlikesine aldırmadan işine devam eden şahsın o anları ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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